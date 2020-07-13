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Радостное селфи: ассистент Пепа поделился реакцией менеджера Сити на решение CAS, но удалил снимок
Вскоре публикация была удалена
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его штаб отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда CAS касательно отмены дисквалификации клуба из Лиги чемпионов.
По информации Sky Sports, после объявления вердикта помощник специалиста Мануэль Эстиарте опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой можно заметить, как Гвардиола вместе с ассистентами улыбается на фоне экрана телевизора. Естественно, в тот момент в прямом эфире обсуждалось решение суда. Вскоре пост удалили.
This photo was posted on Instagram by Guardiola’s friend Menel Estiarte just after 9:30am from the CFA! ???? pic.twitter.com/j8XAkCFAB4— Ricky ???? (@RickyBeresford) July 13, 2020
CAS оставил штраф в силе, но сократил его с 30 миллионов евро до 10. Напомним, "Сити" был обвинен в нарушении правил лицензирования и финансового фэйр-плэй.