Радостное селфи: ассистент Пепа поделился реакцией менеджера Сити на решение CAS, но удалил снимок

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и его штаб отреагировали на решение Спортивного арбитражного суда CAS касательно отмены дисквалификации клуба из Лиги чемпионов.

По информации Sky Sports, после объявления вердикта помощник специалиста Мануэль Эстиарте опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой можно заметить, как Гвардиола вместе с ассистентами улыбается на фоне экрана телевизора. Естественно, в тот момент в прямом эфире обсуждалось решение суда. Вскоре пост удалили.

This photo was posted on Instagram by Guardiola’s friend Menel Estiarte just after 9:30am from the CFA! ???? pic.twitter.com/j8XAkCFAB4