Неудача Артеты в дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов

Столичные команды обменялись голами в первом тайме и демонстрировали футбол относительно неплохого качества, попеременно атакуя. Тем не менее, во второй половине встречи Жозе Моуриньо отдал владение команде Микеля Артеты, выждал ошибку "Арсенала" и выиграл дерби. Впрочем, как и обещал.

Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Арсенал".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Арсенал" 2:1

Голы: Сон Хин Мин (19), Алдервейрелд (82) – Ляказетт (16)