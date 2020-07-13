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Неудача Артеты в дерби Северного Лондона. Тоттенхэм – Арсенал 2:1. Обзор матча и видео голов
Тактическая победа Жозе
Столичные команды обменялись голами в первом тайме и демонстрировали футбол относительно неплохого качества, попеременно атакуя. Тем не менее, во второй половине встречи Жозе Моуриньо отдал владение команде Микеля Артеты, выждал ошибку "Арсенала" и выиграл дерби. Впрочем, как и обещал.
Смотрите видеообзор матча 35-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Арсенал".
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".
Голы: Сон Хин Мин (19), Алдервейрелд (82) – Ляказетт (16)
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