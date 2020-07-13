Линекер о решение СAS по Ман Сити: Трудно понять, что будет с правилами ФФП после такого

Бывший нападающий сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Гари Линекер поделился мыслями насчет решения CAS по делу "Манчестер Сити".

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "горожан" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.