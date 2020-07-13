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Линекер о решении СAS по Ман Сити: Трудно понять, что будет с правилами ФФП после такого
Решение арбитражного суда удивило англичанина
Бывший нападающий сборной Англии, а сейчас футбольный эксперт Гари Линекер поделился мыслями насчет решения CAS по делу "Манчестер Сити".
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "горожан" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.
"Трудно понять, что будет с правилами УЕФА по ФФП после такого. Сможет ли УЕФА справиться с последствиями?" – написал Гари Линекер в своем твиттере.
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