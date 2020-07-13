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Сайт Ман Сити: Клуб приветствует вердикт CAS и благодарит за корректный судебный процесс

Англия
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Юристы "Сити" еще не рассмотрели полное решение суда

Сайт Ман Сити: Клуб приветствует вердикт CAS и благодарит за корректный судебный процесс
Новина українською

Официальный сайт "Манчестер Сити" прокомментировал решение СAS по делу "горожан".

"На данный момент "Манчестер Сити" и его юристы еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), однако клуб приветствует вынесенный вердикт, который подтверждает правомерность действий клуба. Клуб хотел бы поблагодарить участников заседания за усердие и корректный судебный процесс", – сообщает сайт англичан.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов CAS Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
mancity.com
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