Сульшер о Бруну Фернандеше: Никто не побеждает в одиночку, если только ты не Марадона

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет хавбека своей команды Бруну Фернандеша.

- Бруну получил награду "Игрок месяца" и "Гол месяца" в АПЛ за июнь. Что еще можно сказать о нем, чего ранее не говорили?

- Многое уже было сказано. Он сразу оказал влияние на "МЮ", как только пришел в клуб, но это командный игрок. Бруну играет на команду, создает шансы партнерам, выкладывается на 100% и делает все, что должен делать футболист "МЮ". Сначала он думает о команде, а потом о своем выступлении. Я уверен, что он превратит все эти личные награды в командные трофеи и выход в ЛЧ на следующий сезон.

- Как вы думаете, его индивидуальные качества теряются на фоне его командной работы? Кажется, все очень усердно трудятся друг для друга.

- Это связано с нашими установками. То, что делает наш штаб на тренировках - это фантастика. Футболисты наслаждаются тренировками и игрой, им нравится работать. Поль Погба упомянул в интервью на прошлой неделе, что не только свободный футбол является причиной того, что мы вышли на текущие позиции и так играем, но и тяжелая работа. Марсьяль располагается на позиции №9, но он борется за мяч наряду с Рэшфордом и Гринвудом. У Бруну есть этот энтузиазм. Я думаю, что это всегда было частью "МЮ". Нужно усердно работать, оставаться скромным и ставить команду над любыми индивидуальными наградами. Никто не побеждает в одиночку, если только ты не Диего Марадона, - рассказал наставник "МЮ".