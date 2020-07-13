  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Время новых трат: Гвардиола хочет видеть в Ман Сити трех новичков
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Время новых трат: Гвардиола хочет видеть в Ман Сити трех новичков

Англия
(1 голосов)

Не многовато ли?

Время новых трат: Гвардиола хочет видеть в Ман Сити трех новичков
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня официально стало известно, что "Манчестер Сити" сможет в следующем сезоне играть в еврокубках. У них сразу проснулись огромные аппетиты.

Как сообщает Тhe Telegraph, Хосепу Гвардиоле нужны сразу три новичка. Ключевая позиция - центр обороны. В список целей попали Калиду Кулибали, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Дан-Аксель Загаду и Чаглар Сёюнджю.

Читайте такжеГвардиола намекнул, что один из защитников может покинуть Манчестер Сити

Помимо этого, будет усилен и левый фланг обороны - туда должен быть куплен Бен Чилвелл из "Лестера". Ну и на сладкое - испанец занят поисками замены для Лероя Сане, который ушел в "Баварию".

Отметим, что ранее "горожанам" приписывали интерес к лидеру "Вулверхэмптона".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Натан Аке Калиду Кулибали Адама Траоре Дан-Аксель Загаду Милан Шкриньяр Чаглар Сеюнджю Бен Чилвелл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Тhe Telegraph
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
13.07.2020 в 19:52
Чілуелла не хочу бачити, занадто тупий і привозний. Кулібалі - да, бо і сильний, і розумний з переважаючим атлетизмом і першим пасом. Я би повернув Анхе на місці Пепа і купив Санчо; ризикнути, я вважаю, все-таки варто, бо Джейдон свій, незважаючи на всі конфлікти, які стали причиною його від'їзду в Боруссію.
Ответить
0
0
avatar
Инспектор ( )
13.07.2020 в 19:41
Зина в обороне
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...