Время новых трат: Гвардиола хочет видеть в Ман Сити трех новичков

Сегодня официально стало известно, что "Манчестер Сити" сможет в следующем сезоне играть в еврокубках. У них сразу проснулись огромные аппетиты.

Как сообщает Тhe Telegraph, Хосепу Гвардиоле нужны сразу три новичка. Ключевая позиция - центр обороны. В список целей попали Калиду Кулибали, Милан Шкриньяр, Натан Аке, Дан-Аксель Загаду и Чаглар Сёюнджю.

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Помимо этого, будет усилен и левый фланг обороны - туда должен быть куплен Бен Чилвелл из "Лестера". Ну и на сладкое - испанец занят поисками замены для Лероя Сане, который ушел в "Баварию".

Отметим, что ранее "горожанам" приписывали интерес к лидеру "Вулверхэмптона".