  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Челси не надеялся попасть в ЛЧ благодаря бану Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Челси не надеялся попасть в ЛЧ благодаря бану Ман Сити

Англия
(1 голосов)

"Синим" нужно стараться попасть в четверку

Лэмпард: Челси не надеялся попасть в ЛЧ благодаря бану Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение CAS касательно "Ман Сити". "Горожане" получили право играть в еврокубках.

"Я никогда не возлагал надежд на то, чтобы попасть в ЛЧ благодаря бану "Ман Сити". Я беспокоился только о своей команде. Если мы выиграем три матча, то сможет попать в четверку.

Мне не нравилось, что некоторые игроки расслабились, когда появилось дополнительное место. Теперь места нет и нам нужно бороться", - цитирует англичанина Goal.

Читайте такжеШеффилд Юнайтед - Челси 3:0. На лезвии ножа

На данный момент "Челси" идет в таблице третим, но сегодня их может обогнать "МЮ".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...