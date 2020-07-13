Лэмпард: Челси не надеялся попасть в ЛЧ благодаря бану Ман Сити

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал решение CAS касательно "Ман Сити". "Горожане" получили право играть в еврокубках.

"Я никогда не возлагал надежд на то, чтобы попасть в ЛЧ благодаря бану "Ман Сити". Я беспокоился только о своей команде. Если мы выиграем три матча, то сможет попать в четверку.

Мне не нравилось, что некоторые игроки расслабились, когда появилось дополнительное место. Теперь места нет и нам нужно бороться", - цитирует англичанина Goal.

На данный момент "Челси" идет в таблице третим, но сегодня их может обогнать "МЮ".