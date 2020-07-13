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Челси хочет обменять одного из худших вратарей АПЛ на Яна Облака
Мечтать не вредно
Руководству лондонского "Челси" надоело смотреть на невнятную игру Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает The Mirror.
Они хотят попробовать переманить Яна Облака из "Атлетико". Его контракт с мадридцами истекает в 2023-м году, а клаусула в контракте составляет 120 миллионов евро.
Чтобы сэкономить на подписании, они хотят включить в сделку Кепу. Однако многое будет зависеть от решения "матрасников".
EXCLUSIVE: Chelsea eye player-plus-cash deal for No.1 goalkeeper transfer target Jan Oblak | @johncrossmirror https://t.co/kHSx1IyNN4— Mirror Football (@MirrorFootball) July 13, 2020
В этом сезоне Аррисабалага - один из худших вратарей АПЛ по числу отраженных ударов.