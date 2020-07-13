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Челси хочет обменять одного из худших вратарей АПЛ на Яна Облака

Англия
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Челси хочет обменять одного из худших вратарей АПЛ на Яна Облака
UA-Футбол
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Руководству лондонского "Челси" надоело смотреть на невнятную игру Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает The Mirror.

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Они хотят попробовать переманить Яна Облака из "Атлетико". Его контракт с мадридцами истекает в 2023-м году, а клаусула в контракте составляет 120 миллионов евро.

Чтобы сэкономить на подписании, они хотят включить в сделку Кепу. Однако многое будет зависеть от решения "матрасников".

В этом сезоне Аррисабалага - один из худших вратарей АПЛ по числу отраженных ударов.

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В статье: Челси (Лондон) Ян Облак Кепа Аррисабалага
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