АПЛ. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2. Упущенный шанс Сульшера

Интереснее матч начали гости, выглядели "святые" неожиданно смело и даже брали контроль над серединой поля, хотя первый опасный момент возник у хозяев. Марсьяль вышел один на один с голкипером и не смог переиграть его. А вот "Саутгемптон" воспользовался своим шансом. Ингз буквально выгрыз мяч у Погба рядом со штрафной соперника, Редмонт подхватил мяч и сделал удобный пас на Армстронга, который и поразил цель с близкого расстояния. Полный провал в обороне "МЮ".

Некоторое время понадобилось подопечным Сульшера, чтобы прийти в себя. Продолжал ошибаться Погба, а также много брака при передачах было у манкунианцев. Впрочем, примерно к 20-й минуте хозяева пришли в себя, помог гол Рашфорда. Погба сделал передачу в штрафную на Марсьяля, не очень хороший получился пас, но Антони выжал максимум из момента и протолкнул мяч дальше на Рашфорда, который с острого угла расстрелял Макарти.

Почти сразу и второй мяч забили "красные дьяволы". Марсьяль все сделал сам, хотя результативную атаку начал Фернандеш. Антони прошел к штрафной, обыграл трех защитников и пробил без шансов для голкипера, визуально вроде все легко получилось у "МЮ", но и без ошибок соперника не обошлось.

При счете 2:1 началась привычная игра явного фаворита и команды, которая предпочитает играть вторым номером. Лишь на некоторое время "Саутгемптон" перехватывал инициативу, как в начале второго тайма, при этом манкунианцы разбежаться сопернику не давали и быстро возвращали себе контроль над игрой.

Более напряженной и даже нервной стала встреча после 60-й минуты. Команда Хазенхюттля понимала, что счет скользкий и можно подловить "Ман Юнайтед", а подопечные Сульшера то прижимались к своим воротам, то старались придержать мяч, потянуть время, а затем резко взорваться, провести атаку, далеко не всегда с ударом по воротам. Полного контроля над игрой у хозяев не было, отсюда и нервозность.

Вообще не часто пробивали команды по воротам во втором тайме, словно желали разыграть мяч до верного. Тем не менее, моменты все же возникали – Марсьяль мог стать абсолютным героем встречи, но не реализовал еще две хороших возможности, а также Рашфорд не смог забить из очень хорошей позиции. У "святых" было меньше моментов, но Редмонд не смог переиграть де Хеа, а также Ингз старался брать игру на себя, однако за ним внимательно следили защитники.

Все шло к тому, что "Ман Юнайтед" наберет три очка и выйдет на третье место в турнирной таблице, заслужили по игре победу подопечные Сульшера. Вот только концентрации и собранности им не хватило на последние минуты. Банальный розыгрыш углового, навес мяча во вратарскую, которых бывает десятки за игру, но в этот раз он принес успех гостям. Беднарек скинул мяч на Обафеми. Менее десяти минут после замены отыграл 20-летний хавбек и стал джокером Хазенхюттля. Грубая ошибка обороны "МЮ" и счет стал 2:2. Такого шанса в этом чемпионате, чтобы ворваться в тройку лидеров у "красных дьяволов" уже может и не быть.

Чемпионат Англии. 35-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд 21, Марсьяль 23 - Армстронг 12, Обафеми 90+7

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу (Уильямс 75), 6. Погба (Фред 63), 18. Фернандеш (Мактоминай 84), 26. Гринвуд (Джеймс 84), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 24. Уолкер-Петерс, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу (Обафеми 87), 16. Уорд-Праус, 17. Армстронг (Смоллбоун 70), 22. Редмонд, 9. Ингз, 10. Адамс.

Предупреждения: Ван-Биссака 90 - Уорд-Праус 44, Стивенс 53, Уолкер-Петерс 56