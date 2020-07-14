Замена для Серхио Агуэро. Манчестер Сити готовит 4 громких трансфера

Английский "Манчестер Сити" запланировал серьезное усиление после того, как было принято решение об отмене запрета на участие команды в еврокубках.

В трансферный список входят защитник "Баварии" Давид Алаба, которого Пеп Гвардиола помнит из Мюнхена, защитник "Наполи" Калиду Кулибали, вингер "Валенсии" Ферран Торрес и нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

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Также вскоре "Манчестер Сити" планирует продлить контракты с Кевином де Брюйне, Рахимом Стерлингом и Габриэлем Жезусом.

Также "Сити" хочет обсудить возможность продления соглашения с Гвардиолой. Срок его действующего контракта истекает летом 2021-го.

По информации источника Daily Mail, "Сити" хочет приобрести как минимум 2 нападающих, ведь в клубе хотят заменить Серхио Агуэро, который планирует продолжить карьеру в Аргентине.