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Клопп: Ловрен - важная часть Ливерпуля. Деян нужен нам

Англия
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Наставник "Ливерпуля" прокомментировал будущее хорвата в команде

Клопп: Ловрен - важная часть Ливерпуля. Деян нужен нам
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет будущего хорватского защитника Деяна Ловрена в команде.

"Пару раз он получал травмы, но Деян провел выдающиеся матчи за "Ливерпуль". Он важная часть команды. У нас четыре центральных защитника, и нам всегда нужны все четверо.

Он всегда был очень надежным игроком. Больше сказать нечего. Деян – игрок "Ливерпуля", и он нам нужен", – сказал немецкий специалист.

Вчера в СМИ была информация, что "Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ловреном до 2022 года.

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В статье: Юрген Клопп Деян Ловрен Ливерпуль
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