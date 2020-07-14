Клопп: Ловрен - важная часть Ливерпуля. Деян нужен нам

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями насчет будущего хорватского защитника Деяна Ловрена в команде.

"Пару раз он получал травмы, но Деян провел выдающиеся матчи за "Ливерпуль". Он важная часть команды. У нас четыре центральных защитника, и нам всегда нужны все четверо.

Он всегда был очень надежным игроком. Больше сказать нечего. Деян – игрок "Ливерпуля", и он нам нужен", – сказал немецкий специалист.