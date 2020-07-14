  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Моуриньо: Отмена бана Манчестер Сити – это позор и конец финансового фэйр-плей
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо: Отмена бана Манчестер Сити – это позор и конец финансового фэйр-плей

Англия
(2 голосов)

Радикальный Жозе

Моуриньо: Отмена бана Манчестер Сити – это позор и конец финансового фэйр-плей
Новина українською

Португальский менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда CAS отменить двухлетний запрет на участие в еврокубках для "Манчестер Сити", а также решение сократить штраф "горожан" с 30 миллионов евро до 10 миллионов. Цитирует Жозе Goal.com.

Читайте такжеРадостное селфи: ассистент Пепа поделился реакцией менеджера Сити на решение CAS, но удалил снимок

"Не знаю, на чьей стороне правда, но это позор. Если "Манчестер Сити" невиновен, то почему клуб должен заплатить 10 миллионов евро? Если ты оправдан, то зачем платить штраф?! Если "Сити" виновен, то это решение все равно будет позорным, так как команду должны исключить из турнира".

"Тоттенхэм" – это "Тоттенхэм". Я не думаю, что нам нужно менять свой подход. В аспекте ФФП мы действуем максимально корректно, я доволен этим. Тем не менее, мы говорим про конец финансового фэйр-плей".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити финансовый fair play
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...