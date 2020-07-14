Моуриньо: Отмена бана Манчестер Сити – это позор и конец финансового фэйр-плей

Португальский менеджер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда CAS отменить двухлетний запрет на участие в еврокубках для "Манчестер Сити", а также решение сократить штраф "горожан" с 30 миллионов евро до 10 миллионов. Цитирует Жозе Goal.com.

"Не знаю, на чьей стороне правда, но это позор. Если "Манчестер Сити" невиновен, то почему клуб должен заплатить 10 миллионов евро? Если ты оправдан, то зачем платить штраф?! Если "Сити" виновен, то это решение все равно будет позорным, так как команду должны исключить из турнира".

"Тоттенхэм" – это "Тоттенхэм". Я не думаю, что нам нужно менять свой подход. В аспекте ФФП мы действуем максимально корректно, я доволен этим. Тем не менее, мы говорим про конец финансового фэйр-плей".