  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Барса предложила Коутиньо Арсеналу и Ньюкаслу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барса предложила Коутиньо Арсеналу и Ньюкаслу

Англия
(1 голосов)

Каталонцы сами ищут вариант для бразильца

Барса предложила Коутиньо Арсеналу и Ньюкаслу
Новина українською

Goal.com сообщает, что руководство "Барселоны" ищет варианты продолжения карьеры для своего атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации источника, каталонцы уже предложили кандидатуру бразильца для "Ньюкасла" и "Арсенала". "Барса" хочет продать 28-летнего игрока из-за его высокой заработной платы. В стане "сине-гранатовых" считают, что идеальный вариант для всех сторон - это возвращение Коутиньо в АПЛ.

"Ньюкасл" и "Арсенал" пока не дали ответ на предложение каталонцев.

Текущий сезон Коутиньо провел в аренде в мюнхенской "Баварии". В нынешней кампании Бундеслиги Филиппе сыграл 23 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Барселона Филиппе Коутиньо Ньюкасл (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Инспектор ( )
14.07.2020 в 18:26
Бери боже...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...