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Барса предложила Коутиньо Арсеналу и Ньюкаслу
Каталонцы сами ищут вариант для бразильца
Goal.com сообщает, что руководство "Барселоны" ищет варианты продолжения карьеры для своего атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации источника, каталонцы уже предложили кандидатуру бразильца для "Ньюкасла" и "Арсенала". "Барса" хочет продать 28-летнего игрока из-за его высокой заработной платы. В стане "сине-гранатовых" считают, что идеальный вариант для всех сторон - это возвращение Коутиньо в АПЛ.
"Ньюкасл" и "Арсенал" пока не дали ответ на предложение каталонцев.
Текущий сезон Коутиньо провел в аренде в мюнхенской "Баварии". В нынешней кампании Бундеслиги Филиппе сыграл 23 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.