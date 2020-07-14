Барса предложила Коутиньо Арсеналу и Ньюкаслу

Goal.com сообщает, что руководство "Барселоны" ищет варианты продолжения карьеры для своего атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации источника, каталонцы уже предложили кандидатуру бразильца для "Ньюкасла" и "Арсенала". "Барса" хочет продать 28-летнего игрока из-за его высокой заработной платы. В стане "сине-гранатовых" считают, что идеальный вариант для всех сторон - это возвращение Коутиньо в АПЛ.

"Ньюкасл" и "Арсенал" пока не дали ответ на предложение каталонцев.

Текущий сезон Коутиньо провел в аренде в мюнхенской "Баварии". В нынешней кампании Бундеслиги Филиппе сыграл 23 матча, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.