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Мечты сбываются: Юрген Клопп поздравил Адебайо Акинфенву с выходом в Чемпионшип

Англия
(1 голосов)

Внимательный немец

Мечты сбываются: Юрген Клопп поздравил Адебайо Акинфенву с выходом в Чемпионшип
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на победу "Уиком Уондерерс" в финале плей-офф Лиги 1 с "Оксфорд Юнайтед" (2:1). В составе победителей выступает форвард Адебайо Акинфенва, который является болельщиком "Ливерпуля".

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В послематчевом интервью 38-летний футболист отметил, что был бы счастлив, если бы наставник "красных" поздравил его через WhatsApp. Клопп исполнил желание Акинфенвы, а футболист поделился сообщением немца и своим восторгом.

"Клопп, ты легенда! Мы сделали это. Ты никогда не будешь один".

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В статье: Юрген Клопп Чемпионшип Уикомб Уондерерс (Хай-Уиком) Ливерпуль Адебайо Акинфенва
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Комментарии (1)
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Primeval (Одесса)
14.07.2020 в 18:09
Клопп с ним нормально разговаривает, а он звуки издает непонятные вместо слов внятных
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