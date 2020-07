Мечты сбываются: Юрген Клопп поздравил Адебайо Акинфенву с выходом в Чемпионшип

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на победу "Уиком Уондерерс" в финале плей-офф Лиги 1 с "Оксфорд Юнайтед" (2:1). В составе победителей выступает форвард Адебайо Акинфенва, который является болельщиком "Ливерпуля".

В послематчевом интервью 38-летний футболист отметил, что был бы счастлив, если бы наставник "красных" поздравил его через WhatsApp. Клопп исполнил желание Акинфенвы, а футболист поделился сообщением немца и своим восторгом.

Jurgen Klopp sent Adebayo Akinfenwa a message to congratulate him on being promoted to the Championship ????pic.twitter.com/3rKvB5MzjB