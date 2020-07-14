Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола: Ман Сити сможет играть в ЛЧ, потому что мы делали все правильно
Наставник "горожан" прокомментировал решение арбитражного суда
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями от решения CAS об отмене запрета на участие "горожан" в Лиге чемпионов.
"Мы сможем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно, надлежащим образом. Я невероятно рад этому решению. Оно показывает, что все, что люди говорили о клубе, было неправдой.
Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Мы можем защитить себя. У нас есть право защищаться, когда мы считаем, что мы все сделали правильно", - сказал испанский трненер.
Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.