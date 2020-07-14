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Пеп Гвардиола: Ман Сити сможет играть в ЛЧ, потому что мы делали все правильно

Англия
(1 голосов)

Наставник "горожан" прокомментировал решение арбитражного суда

Пеп Гвардиола: Ман Сити сможет играть в ЛЧ, потому что мы делали все правильно
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями от решения CAS об отмене запрета на участие "горожан" в Лиге чемпионов.

"Мы сможем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно, надлежащим образом. Я невероятно рад этому решению. Оно показывает, что все, что люди говорили о клубе, было неправдой.

Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Мы можем защитить себя. У нас есть право защищаться, когда мы считаем, что мы все сделали правильно", - сказал испанский трненер.

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию "Ман Сити" - сократил штраф с 30 до 10 млн евро и одобрил участие английского клуба в следующем сезоне Лиги чемпионов.

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В статье: Лига чемпионов CAS Манчестер Сити (Англия) Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 18:25
А 10 млн за что?
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