Пеп Гвардиола: Ман Сити сможет играть в ЛЧ, потому что мы делали все правильно

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями от решения CAS об отмене запрета на участие "горожан" в Лиге чемпионов.

"Мы сможем играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, потому что мы делали все правильно, надлежащим образом. Я невероятно рад этому решению. Оно показывает, что все, что люди говорили о клубе, было неправдой.

Как я уже много раз говорил, если бы мы сделали что-то не так, мы бы приняли решение УЕФА и CAS. Мы можем защитить себя. У нас есть право защищаться, когда мы считаем, что мы все сделали правильно", - сказал испанский трненер.