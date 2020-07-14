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Ключевой полузащитник Ливерпуля не сыграет с Арсеналом

Англия
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Однако вряд ли Клопп сильно расстроится

Ключевой полузащитник Ливерпуля не сыграет с Арсеналом
UA-Футбол
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Уже завтра "Арсенал" на своем поле примет "Ливерпуль". Игру точно пропустит Джеймс Милнер.

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Полузащитник испытывает мышечный дискомфорт и уже пропустил игру с "Бернли". Остаетя неизвестным, когда 35-летний футболист вернется в игру.

В текущем сезоне на счету Джеймса 35 матчей, в которых было забито четыре гола и отдал четыре голевые.

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В статье: Джеймс Милнер Арсенал (Лондон) Ливерпуль
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