Англия
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Ключевой полузащитник Ливерпуля не сыграет с Арсеналом
Однако вряд ли Клопп сильно расстроится
Уже завтра "Арсенал" на своем поле примет "Ливерпуль". Игру точно пропустит Джеймс Милнер.
Полузащитник испытывает мышечный дискомфорт и уже пропустил игру с "Бернли". Остаетя неизвестным, когда 35-летний футболист вернется в игру.
#LFC have no fresh injury concerns ahead of Wednesday evening’s trip to @Arsenal, with James Milner set to miss out.— Liverpool FC (Premier League Champions ????) (@LFC) July 14, 2020
В текущем сезоне на счету Джеймса 35 матчей, в которых было забито четыре гола и отдал четыре голевые.
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