Ключевой полузащитник Ливерпуля не сыграет с Арсеналом

Уже завтра "Арсенал" на своем поле примет "Ливерпуль". Игру точно пропустит Джеймс Милнер.

Полузащитник испытывает мышечный дискомфорт и уже пропустил игру с "Бернли". Остаетя неизвестным, когда 35-летний футболист вернется в игру.

