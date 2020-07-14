Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ман Сити уверен, что победа в Лиге Чемпионов исправит их сезон
Чемпионство они упустили
Кайл Уокер, который третий сезон защищает цвета "Ман Сити", уверен, что его клубу по силам выиграть Лигу Чемпионов.
"Наш прошлый сезон многие недооценивают, хоть мы и достигли многого. "Ман Сити" доказал, что может выиграть чемпионат, но нам по прежнему не хватает победы в Лиге Чемпионов. Если мы выиграем этот турнир, то сможем выровнять текущий сезон.
Как только я перешел в "Ман Сити", то ставил победу в АПЛ в приоритет, но такие наши легенды, как Давид Силва и Фернандиньо, скоро завершат карьеру. Мы обязаны выиграть ЛЧ для них", - заявил англичанин.
В ответном матче 1/8 финала "горожане" сыграют против "Реала".