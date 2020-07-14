Защитник Ман Сити уверен, что победа в Лиге Чемпионов исправит их сезон

Кайл Уокер, который третий сезон защищает цвета "Ман Сити", уверен, что его клубу по силам выиграть Лигу Чемпионов.

"Наш прошлый сезон многие недооценивают, хоть мы и достигли многого. "Ман Сити" доказал, что может выиграть чемпионат, но нам по прежнему не хватает победы в Лиге Чемпионов. Если мы выиграем этот турнир, то сможем выровнять текущий сезон.

Как только я перешел в "Ман Сити", то ставил победу в АПЛ в приоритет, но такие наши легенды, как Давид Силва и Фернандиньо, скоро завершат карьеру. Мы обязаны выиграть ЛЧ для них", - заявил англичанин.

В ответном матче 1/8 финала "горожане" сыграют против "Реала".