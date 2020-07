АПЛ. Контроль преобладает над реализацией. Челси – Норвич 1:0

Поединок претендента на попадание в ЛЧ и деклассированного аутсайдера начался под аккомпанемент давления хозяев. В случае потери мяча "синие" включали контрпрессинг и в зародыше душили любые атакующие потуги гостей. Достаточно часто "Челси" переводил диагонали на фланги – к примеру, Рюдигер регулярно находил длинным верховым пасом Алонсо, Ковачич искал Виллиана. Первый опасный момент "пенсионеры" создали в середине первого тайма после паса Жоржиньо из глубины – Годфри ошибся, но Жиру не сумел акцентированно пробить по воротам.

Оливье запорол еще одну прекрасную возможность забить после точного прострела Аспиликуэты – вновь вышло небрежно. Реально опасно было после кросса Рюдигера, когда Пулишич сумел принять сферу в сложной ситуации, развернуться и сильно пробить – Крул с трудом перевел снаряд в перекладину.

"Челси" усилил напор у чужих ворот, это принесло свои плоды. Гол в раздевалку записал в свой актив Жиру: хоть француз и часто действовал в недодачу в первом тайме, но свой шанс после навеса Пулишича Оливье использовал (1:0). К слову, с момента дебюта в АПЛ (август 2012-го) форварду удалось забить головой 31 мяч в чемпионате – это на пять больше, чем у любого другого исполнителя за этот же промежуток времени.

31 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored 31 headed goals, five more than any other player in that time. Bonce. pic.twitter.com/UvZ4SVn0jw