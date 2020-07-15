АПЛ. Контроль преобладает над реализацией. Челси – Норвич 1:0

Поединок претендента на попадание в ЛЧ и деклассированного аутсайдера начался под аккомпанемент давления хозяев. В случае потери мяча "синие" включали контрпрессинг и в зародыше душили любые атакующие потуги гостей. Достаточно часто "Челси" переводил диагонали на фланги – к примеру, Рюдигер регулярно находил длинным верховым пасом Алонсо, Ковачич искал Виллиана. Первый опасный момент "пенсионеры" создали в середине первого тайма после паса Жоржиньо из глубины – Годфри ошибся, но Жиру не сумел акцентированно пробить по воротам.

Оливье запорол еще одну прекрасную возможность забить после точного прострела Аспиликуэты – вновь вышло небрежно. Реально опасно было после кросса Рюдигера, когда Пулишич сумел принять сферу в сложной ситуации, развернуться и сильно пробить – Крул с трудом перевел снаряд в перекладину.

"Челси" усилил напор у чужих ворот, это принесло свои плоды. Гол в раздевалку записал в свой актив Жиру: хоть француз и часто действовал в недодачу в первом тайме, но свой шанс после навеса Пулишича Оливье использовал (1:0). К слову, с момента дебюта в АПЛ (август 2012-го) форварду удалось забить головой 31 мяч в чемпионате – это на пять больше, чем у любого другого исполнителя за этот же промежуток времени.

31 - Since his Premier League debut in August 2012, Olivier Giroud has scored 31 headed goals, five more than any other player in that time. Bonce. pic.twitter.com/UvZ4SVn0jw — OptaJoe (@OptaJoe) July 14, 2020

Видимо, Жиру спас своих партнеров от разноса в исполнении Лэмпарда в раздевалке – подопечным Фрэнка уже n-й матч подряд не удается убить интригу задолго до финального свистка. Да, все попытки гостей создать опасность у владений Кепы заканчивалась только неуспешными подачами со стандартов, но ведь это уже больше, чем было в первом тайме.

Крул не позволил Аспиликуэте эффектно забросить мяч себе за шиворот, затем справился с выстрелом Пулишича в упор с угла вратарской и ударом головой в высоком прыжке от Алонсо. Перед тем, как приземлиться на скамейку, Жиру запорол неплохую возможность оформить дубль – вряд ли бы Тим здесь как-то помог "Норвичу", лети снаряд в створ. "Челси" спокойно довел поединок до победы, но такой минимальный успех в матче с командой, которая уже вылетела в Чемпионшип, выглядит крайне неоднозначно.

АПЛ, 36-й тур.

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Норвич" 1:0

Голы: Жиру (45+3)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо (Джеймс, 81) – Лофтус-Чик (Баркли, 67), Жоржиньо, Ковачич – Виллиан, Жиру (Абрахам, 86), Пулишич (Хадсон-Одои, 81)

"Норвич": Крул – Льюис, Клозе, Годфри, Ааронс – Кантуэлл (Буэндиа, 71), Рупп (Мартен, 89), Тетти (Стиперманн, 79), Маклин, Эрнандес (Пукки, 79) – Дрмич (Айда, 79)

Предупреждения: Зума (60), Ковачич (62) – Кантуэлл (58)