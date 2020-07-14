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Матич: Бруну адаптировался в МЮ с первой минуты - это невероятно

Англия
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Португалец сразу стал лучшим

Матич: Бруну адаптировался в МЮ с первой минуты - это невероятно
UA-Футбол
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Игрок "МЮ" Неманья Матич высказал свое восхищение Бруну Фернандешом, который с первых дней стал лидером клуба.

"Сразу было очевидно, что он отличный футболист. Бруну был лидером в "Спортинге", в одном из лучших клубов Португалии. Я играл за "Бенфику" и понимаю как сложно быть лучшим в таком клубе.

Но даже я не ожидал, что он адаптируется так быстро. Он сделал это с первой минуты - это невероятно. Мне очень нравится, что он не боится брать инициативу и хочет чаще владеть мячом", - заявил сербский полузащитник.

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После перехода в "МЮ" Бруну совершил 14 результативных действий в 11-ти матчах. Он был признан игроком месяца в АПЛ.

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В статье: Неманья Матич Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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