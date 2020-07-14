Вертонген может сменить Тоттенхэм на Ман Сити

"Манчестер Сити" планирует предложить годичный контракт Яну Вертонгену. Об этом передает The Telegraph.

Опытный бельгиец в конце сезона станет свободным агентом и "горожане" хотят этим воспользоваться. Гвардиола хочет подписать опытного игрока, который временно решит вопросы в обороне.

В этом сезоне Ян смог отыграть 29 матчей и забить два гола.