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Вертонген может сменить Тоттенхэм на Ман Сити
Неожиданное повышение
"Манчестер Сити" планирует предложить годичный контракт Яну Вертонгену. Об этом передает The Telegraph.
Опытный бельгиец в конце сезона станет свободным агентом и "горожане" хотят этим воспользоваться. Гвардиола хочет подписать опытного игрока, который временно решит вопросы в обороне.
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В этом сезоне Ян смог отыграть 29 матчей и забить два гола.
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Источник:The Telegraph
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