Англия
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Минимальный успех против худшей команды АПЛ. Челси - Норвич 1:0. Видео гола и обзор матча
"Челси" в одной победе от итогового завоевания третьего места
АПЛ, 36-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)
"Челси" – "Норвич" 1:0
Голы: Жиру (45+3)
Поражение "Шеффилд Юнайтед" в прошлом туре не стало причиной падения на пятую строчку АПЛ, ибо конкуренты также оступились. Сейчас "Челси" реабилитировался за предыдущую неудачу и увеличил преимущество над четвёртой строчкой до четырёх баллов. До финиша сезона "синим" остаётся провести лишь два тура.
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