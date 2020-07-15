Минимальный успех против худшей команды АПЛ. Челси - Норвич 1:0. Видео гола и обзор матча

АПЛ, 36-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Челси" – "Норвич" 1:0

Голы: Жиру (45+3)

Поражение "Шеффилд Юнайтед" в прошлом туре не стало причиной падения на пятую строчку АПЛ, ибо конкуренты также оступились. Сейчас "Челси" реабилитировался за предыдущую неудачу и увеличил преимущество над четвёртой строчкой до четырёх баллов. До финиша сезона "синим" остаётся провести лишь два тура.