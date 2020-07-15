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Гвардиола: Если Клопп и Моуриньо хотят обсудить решение CAS, то у них есть мой номер телефона

Англия
(2 голосов)

Olá Pep? Este é o José… Und Jürgen, ich bin auch hier!

Гвардиола: Если Клопп и Моуриньо хотят обсудить решение CAS, то у них есть мой номер телефона
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо о финансовом fair-play. Испанец с удовольствием поболтал бы с немцем и португальцем по телефону, как отмечает Sky Sports.

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"Если они хотят поговорить, то без проблем. Это адекватное решение, которое вынесли три независимых судьи. Если они хотят обсудить вердикт CAS, то у них есть мой номер телефона – пускай набирают. Все предположения о том, что мы лжем, были ошибочными. Мы чисты".

"Я невероятно рад за своих ребят. Именно они – та причина, по которой мы сыграем в ЛЧ в следующем сезоне. Мои футболисты все доказали на поле – они делают это уже 4 сезона подряд".

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Лига чемпионов Манчестер Сити финансовый fair play
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (0)
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cavo52
15.07.2020 в 12:17
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