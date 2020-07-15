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Гвардиола: Если Клопп и Моуриньо хотят обсудить решение CAS, то у них есть мой номер телефона
Olá Pep? Este é o José… Und Jürgen, ich bin auch hier!
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа и Жозе Моуриньо о финансовом fair-play. Испанец с удовольствием поболтал бы с немцем и португальцем по телефону, как отмечает Sky Sports.
"Если они хотят поговорить, то без проблем. Это адекватное решение, которое вынесли три независимых судьи. Если они хотят обсудить вердикт CAS, то у них есть мой номер телефона – пускай набирают. Все предположения о том, что мы лжем, были ошибочными. Мы чисты".
"Я невероятно рад за своих ребят. Именно они – та причина, по которой мы сыграем в ЛЧ в следующем сезоне. Мои футболисты все доказали на поле – они делают это уже 4 сезона подряд".