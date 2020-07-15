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Закроется осенью: стали известны термины летнего внутреннего трансферного окна в АПЛ

Англия
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Скоро откроется

Закроется осенью: стали известны термины летнего внутреннего трансферного окна в АПЛ
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Пресс-служба Английской Премьер-лиги официально подтвердила термины летнего трансферного окна.

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По информации источника, оно откроется 27 июля и закроется 5 октября.

Таким образом, английские клубы смогут совершать внутренние покупки и осуществлять продажи в пределах 10 недель. FIFA должна одобрить данное решение.

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В статье: трансферы Чемпионат Англии АПЛ трансфер
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Источник:
EPL

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