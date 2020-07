Закроется осенью: стали известны термины летнего внутреннего трансферного окна в АПЛ

Пресс-служба Английской Премьер-лиги официально подтвердила термины летнего трансферного окна.

По информации источника, оно откроется 27 июля и закроется 5 октября.

Таким образом, английские клубы смогут совершать внутренние покупки и осуществлять продажи в пределах 10 недель. FIFA должна одобрить данное решение.

Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window



The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October



