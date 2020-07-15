Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Закроется осенью: стали известны термины летнего внутреннего трансферного окна в АПЛ
Скоро откроется
Пресс-служба Английской Премьер-лиги официально подтвердила термины летнего трансферного окна.
По информации источника, оно откроется 27 июля и закроется 5 октября.
Таким образом, английские клубы смогут совершать внутренние покупки и осуществлять продажи в пределах 10 недель. FIFA должна одобрить данное решение.
Premier League Shareholders have agreed on the dates for the Summer 2020 Transfer Window— Premier League (@premierleague) July 15, 2020
The window will open for 10 weeks, starting 27 July and ending 5 October
Full details: https://t.co/G9uDlrx3ii pic.twitter.com/SFvK4mVZsC