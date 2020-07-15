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Кайл Уокер: Фоден - лучший молодой игрок, с которым я играл

Англия
(1 голосов)

По мнению защитника Фоден выглядит лучше за Кейна в своем возрасте

Кайл Уокер: Фоден - лучший молодой игрок, с которым я играл
Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер поделился мыслями относительно своего одноклубника Фила Фодена.

"Это лучший молодой игрок, которого я когда-либо видел. И это после игры в "Тоттенхэме" с такими футболистами, как Гарри Кейн, Райан Мэйсон, Эндрос Таунсенд, Стивен Колкер, Харри Уинкс, которые очень хороши.

Как по мне, Фил опережает их из-за своего понимания футбола. Возможно, все из-за того, что он постоянно наблюдает за Давидом Сильвой и учится у него. Может быть, это его собственное понимание футбола.

Как игрок и как человек он просто топ. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает", - рассказал Уокер.

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В статье: Кайл Уокер Манчестер Сити (Англия) Гарри Кейн Фил Фоден
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Источник:
mancity.com
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