Кайл Уокер: Фоден - лучший молодой игрок, с которым я играл

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер поделился мыслями относительно своего одноклубника Фила Фодена.

"Это лучший молодой игрок, которого я когда-либо видел. И это после игры в "Тоттенхэме" с такими футболистами, как Гарри Кейн, Райан Мэйсон, Эндрос Таунсенд, Стивен Колкер, Харри Уинкс, которые очень хороши.

Как по мне, Фил опережает их из-за своего понимания футбола. Возможно, все из-за того, что он постоянно наблюдает за Давидом Сильвой и учится у него. Может быть, это его собственное понимание футбола.

Как игрок и как человек он просто топ. Я желаю ему всего наилучшего, потому что он этого заслуживает", - рассказал Уокер.