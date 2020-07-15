Арсенал - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Арсеналу", чтобы расчитывать на еврокубки в следующем сезоне, нужно, как минимум, выиграть три последних матча. Готовы ли они сделать это в битве с "Ливерпулем", который уже давно мотивации не имеет? Узнаем сегодня, в 22:15.

АПЛ. 36-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Арсенал 22:15 Ливерпуль

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