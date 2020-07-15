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Стало известно, когда состоится церемония награждения Ливерпуля

Англия
(3 голосов)

Болельщики уже заждались

Стало известно, когда состоится церемония награждения Ливерпуля
UA-Футбол
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"Ливерпуль" оформил чемпионство еще пару недель назад, однако церемония награждения состоится лишь после последнего тура. 22-го июля "красные" сыграют дома с "Челси".

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После этого игрокам будут вручены медали, а капитану - кубок. Церемония пройдет на специальном подиуме, но без присутсвия зрителей.

Из-за опасности распространения COVID-19, подиум будет окружен банерами с изображением болельщиков. Легендарный тренер клуба Кенни Далглиш будет на награждении.

Отметим, что сегодня "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Арсенала".

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В статье: Челси (Лондон) Ливерпуль
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Комментарии (1)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
15.07.2020 в 22:06
и все-таки когда церемония? если после последнего тура, так это после матча с Ньюкаслом на выезде 26го! тогда к чему тут информация, что Ливерпуль сыграет с Челси 22го?
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