Стало известно, когда состоится церемония награждения Ливерпуля

"Ливерпуль" оформил чемпионство еще пару недель назад, однако церемония награждения состоится лишь после последнего тура. 22-го июля "красные" сыграют дома с "Челси".

После этого игрокам будут вручены медали, а капитану - кубок. Церемония пройдет на специальном подиуме, но без присутсвия зрителей.

Из-за опасности распространения COVID-19, подиум будет окружен банерами с изображением болельщиков. Легендарный тренер клуба Кенни Далглиш будет на награждении.

???? Trophy lift on the Kop ????



We will lift the @premierleague trophy in a special ceremony on the Kop at Anfield following next week's game against @ChelseaFC ???? #LFCchampions