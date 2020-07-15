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Стало известно, когда состоится церемония награждения Ливерпуля
Болельщики уже заждались
"Ливерпуль" оформил чемпионство еще пару недель назад, однако церемония награждения состоится лишь после последнего тура. 22-го июля "красные" сыграют дома с "Челси".
После этого игрокам будут вручены медали, а капитану - кубок. Церемония пройдет на специальном подиуме, но без присутсвия зрителей.
Из-за опасности распространения COVID-19, подиум будет окружен банерами с изображением болельщиков. Легендарный тренер клуба Кенни Далглиш будет на награждении.
???? Trophy lift on the Kop ????— Liverpool FC (Premier League Champions ????) (@LFC) July 15, 2020
We will lift the @premierleague trophy in a special ceremony on the Kop at Anfield following next week's game against @ChelseaFC ???? #LFCchampions
Отметим, что сегодня "Ливерпуль" сыграет на выезде против "Арсенала".