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Моуриньо: Орье сам попросился в стартовый состав, несмотря на убийство брата

Англия
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Каждый по своему справляется с горем

Моуриньо: Орье сам попросился в стартовый состав, несмотря на убийство брата
UA-Футбол
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Жозе Моуриньо прокомментировал свое решение выпустить Сержа Орье в игре против "Ньюкасла". Несколько дней назад был убит его брат.

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"Мы не могли не поддержать его решение. Каждый сам решает, как справиться с трагедией и он решил выйти на поле. Он сам об этом попросил. Уже завтра он полетит во Францию, чтобы встретиться с матерью", - заявил португалец.

Ранее была информация, что "Монако" хочет переманить Сержа.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Серж Орье
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