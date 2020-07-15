АПЛ. Манчестер Сити переигрывает Борнмут, Тоттенхэм справляется с Ньюкаслом

Чемпионат Англии. 36-й тур

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Хороший первый тайм хозяев поля едва не превратился в провал во второй половине встречи. "Борнмут" неожиданно добавил и создал огромные проблемы для подопечных Гвардиолы. Что-то похожее было и в игре 35-го тура с "Лестером" (1:4), но тут "Сити" выстоял. Таким образом, команда Эдди Хоу остается в зоне вылета на расстоянии трех очков от "Уотфорда" и "Вест Хэма".

Темп встрече задал Давид Силва, у испанца получился великолепный, и главное точный удар издали. Уже на шестой минуте "Ман Сити" вышел вперед. Все шло по сценарию "горожан", как и в большинстве поединков команды Гвардиолы в этом чемпионате. Затем Жезус еще на технике убрал трех защитников и пробил без шансов для голкипера - 2:0. Голевой пас отдал Давид Силва.

Во второй половине встречи "вишни" бросились вперед и буквально прижали хозяев к их воротам. Удалось забить на 59-й минуте, но гол гостей отменили после просмотра ВАР - офсайд. Ряд замен провели команды, Зинченко должен был помочь манкунианцам, и так получилось, что только в обороне действовал украинец. А "Борнмут", тем временем, усилил давление и Брукс на 89-й минуте все же забил, затем гости пошли ва-банк, могли дожать хозяев, но не хватило сил и времени. Лишь на опыте "Ман Сити" выстоял и добыл очередную победу.

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Ман Сити - Борнмут 2:1

Голы: Д. Силва 6, Жезус 32 - Брукс 89

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 5. Стоунз, 22. Менди (Зинченко 77), 30. Отаменди, 20. Б. Силва, 47. Фоден, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 21. Д. Силва, 9. Жезус.

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. Кук, 21. Рико, 26. Келли, 4. Гослинг, 8. Лерма, 17. Стейси, 29. Биллинг, 19. Станислас, 7. Кинг, 9. Соланке.

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Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл)

Ньюкасл - Тоттенхэм 1:3

Голы: Ритчи 57 - Сон Мин 28, Кейн 60, Кейн 90

Ньюкасл: 1. Дубравка, 5. Шер, 17. Крафт, 18. Фернандес, 22. Едлин, 8. Шелви, 11. Ритчи, 24. Альмирон, 42. Бенталеб, 12. Гейл, 10. Сент-Максимен.

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 33. Дэвис, 8. Уинкс, 17. Сиссоко, 18. Ло Чельсо, 27. Лукас Моура, 7. Сон Мин, 10. Кейн.

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Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Вулверхэмптон 1:1

Голы: Вуд 90+6 (пен.) - Хименес 77

Бернли: 1. Поуп, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 23. Питерс, 26. Бардсли, 28. Лонг, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 11. Макнил, 19. Родригес Джей, 9. Вуд.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 15. Боли, 16. Коуди, 29. Винагре, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота, 37. Траоре, 9. Хименес, 10. Поденсе.