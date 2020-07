Гвардиола установил очередной рекорд в АПЛ

"Манчестер Сити" сегодня одержал победу на "Борнмутов" (2:1). Серьезно обрадовался данному результату Хосеп Гвардиола.

Для испанца этот матч стал 150-м в АПЛ и он принес 111 победу для наставника. Никто не добыл больше побед за первые 150 игр в Англии. Ближайший преследователь - Жозе Моуриньо (105).

