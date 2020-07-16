Пресс-служба Сити потроллила Ливерпуль тем, что красные не побьют рекорд горожан по очкам за сезон

В "Манчестер Сити" точно смотрели матч "Арсенала" и "Ливерпуля". Напомним, мерсисайдцы уступили "канонирам" со счетом 2:1 в рамках 36-го тура АПЛ. В каталонском аккаунте "горожан" в Твиттере после встречи было опубликовано сообщение, которое состояло из одного эмодзи: 100.

Это намек на то, что "Ливерпуль" уже не сможет повторить достижение "Манчестер Сити", которое клуб установил в сезоне-2017/18: тогда подопечные Пепа набрали 100 очков за сезон, установив рекорд АПЛ.

Читайте также Гвардиола установил очередной рекорд в АПЛ

Теперь "Ливерпуль" в лучшем случае сможет набрать только 99 зачетных пунктов, если выиграет в двух последних матчах. Отметим, что через несколько минут после публикации твит был удален.