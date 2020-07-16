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"Мы подарили Арсеналу эти голы". Клопп и Ван Дейк прокомментировали поражение Ливерпуля

Англия
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Вирджил и Алиссон привезли голы – теперь мы видели все

"Мы подарили Арсеналу эти голы". Клопп и Ван Дейк прокомментировали поражение Ливерпуля
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп и защитник "красных" Вирджил Ван Дейк подвели итоги матча 36-го тура АПЛ с "Арсеналом" (1:2).

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"Дважды мы потеряли концентрацию. Мы играли просто блестяще, разница по ударам – 24:3, но эти два эпизода просто убили игру для нас. У "Арсенала" не было реальных моментов. В первом голе, когда ошибся Ван Дейк, никто не хотел открываться под передачу – бессмыслица. Мы извлечем урок из поражения", – цитирует Клоппа BBC.

"Мы подарили "Арсеналу" эти голы. Затем нам было трудно вернуться. Заслуженно проиграли. Легко обвинить нас в том, что у нас есть титул, но пока я не совершил ошибку, ничего плохого не происходило", – приводит слова Ван Дейка Goal.com.

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В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Ливерпуль Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Источник:
BBC

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