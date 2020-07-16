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Два разных тайма. Манчестер Сити – Борнмут 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
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"Горожанам" было непросто после перерыва

Два разных тайма. Манчестер Сити – Борнмут 2:1. Обзор матча и видео голов
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"Манчестер Сити" провел отличный первый тайм – преимущество закономерно трансформировалась в цифры на табло, по голу забили Давид Силва и Габриэл Жезус. К слову, именно испанский ветеран ассистировал бразильскому форварду. Правда, во второй половине встречи "Борнмут" имел неплохие шансы не только сократить разницу в счете, но и восстановить паритет. Тем не менее, в действительности "вишен" хватило только на один забитый мяч. Опыт "горожан" взял верх.

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Борнмут".

Манчестер. "Этихад".

"Манчестер Сити" – "Борнмут" 2:1

Голы: Давид Силва (6), Жезус (32) – Брукс (89)

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В статье: Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Борнмут (Англия) Борнмут
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