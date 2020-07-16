Моуриньо: Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпсу, Клоппу или Пепу?

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после матча 36-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1) отметил автора дубля Харри Кейна. Цитирует португальца BBC и Sky Sports. Отметим, что Кейн забил 200-й и 201-й голы в клубной карьере в своем 350-м матче.

"Он фантастический бомбардир, не удивлюсь, если он забьет еще 200 голов . Кейн знает, насколько он важен для команды. Он играет без замен после тяжелейшего восстановления, делает это каждые три дня, полностью выкладывается на поле".

"Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпарду, Клоппу или Гвардиоле? Вы спрашиваете это у меня. Фрэнк выпускает Пулишича, а не Хадсона-Одои, Пеп оставляет на скамейке Силву, но вы не спрашиваете, почему Бернарду не играет. Если я выпущу Бергвейна, то вы спросите, что нужно сделать Моуре или Сону, чтобы выйти в старте".