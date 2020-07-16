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Моуриньо: Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпсу, Клоппу или Пепу?
Жозе на связи
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после матча 36-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1) отметил автора дубля Харри Кейна. Цитирует португальца BBC и Sky Sports. Отметим, что Кейн забил 200-й и 201-й голы в клубной карьере в своем 350-м матче.
"Он фантастический бомбардир, не удивлюсь, если он забьет еще 200 голов. Кейн знает, насколько он важен для команды. Он играет без замен после тяжелейшего восстановления, делает это каждые три дня, полностью выкладывается на поле".
That win was for you @Serge_aurier ???? Very proud to reach 200 club goals. On to the next 200 ⚽️???????? pic.twitter.com/UM7LxfoHXK— Harry Kane (@HKane) July 15, 2020
"Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпарду, Клоппу или Гвардиоле? Вы спрашиваете это у меня. Фрэнк выпускает Пулишича, а не Хадсона-Одои, Пеп оставляет на скамейке Силву, но вы не спрашиваете, почему Бернарду не играет. Если я выпущу Бергвейна, то вы спросите, что нужно сделать Моуре или Сону, чтобы выйти в старте".
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