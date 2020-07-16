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Моуриньо: Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпсу, Клоппу или Пепу?

Англия
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Моуриньо: Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпсу, Клоппу или Пепу?
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Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после матча 36-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1) отметил автора дубля Харри Кейна. Цитирует португальца BBC и Sky Sports. Отметим, что Кейн забил 200-й и 201-й голы в клубной карьере в своем 350-м матче.

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"Он фантастический бомбардир, не удивлюсь, если он забьет еще 200 голов. Кейн знает, насколько он важен для команды. Он играет без замен после тяжелейшего восстановления, делает это каждые три дня, полностью выкладывается на поле".

"Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпарду, Клоппу или Гвардиоле? Вы спрашиваете это у меня. Фрэнк выпускает Пулишича, а не Хадсона-Одои, Пеп оставляет на скамейке Силву, но вы не спрашиваете, почему Бернарду не играет. Если я выпущу Бергвейна, то вы спросите, что нужно сделать Моуре или Сону, чтобы выйти в старте".

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В статье: Юрген Клопп Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Фрэнк Лэмпард Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Гарри Кейн
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Источник:
BBC

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