Моуриньо: Почему я выбрал такой состав? А почему вы не задаете такие вопросы Лэмпсу, Клоппу или Пепу?

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо после матча 36-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1) отметил автора дубля Харри Кейна. Цитирует португальца BBC и Sky Sports. Отметим, что Кейн забил 200-й и 201-й голы в клубной карьере в своем 350-м матче.

That win was for you @Serge_aurier ???? Very proud to reach 200 club goals. On to the next 200 ⚽️???????? pic.twitter.com/UM7LxfoHXK