Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко и манчестерская мозаика: Сити представил домашнюю форму на следующий сезон
Вам нравится? Пишите в комментариях
Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором "горожане" будут выступать в следующем сезоне-2020/21. В презентации формы принял участие украинский исполнитель команды Александр Зинченко.
На футболке, которая выполнена в традиционном голубом цвете, также присутствует мозаика. Узор отсылает фанатов к одному из районов Манчестера – такой же орнамент можно найти в Нортерн Квортер.
From the City, by the City, for the City.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
Our @pumafootball 2020/21 Home Kit ????
Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc
???? #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9
Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма Puma. Комплект будет представлен во время игры против "Арсенала" в полуфинале Кубка Англии, который пройдет 18 июля.