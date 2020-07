Зинченко и манчестерская мозаика: Сити представил домашнюю форму на следующий сезон

Пресс-служба "Манчестер Сити" опубликовала фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в котором "горожане" будут выступать в следующем сезоне-2020/21. В презентации формы принял участие украинский исполнитель команды Александр Зинченко.

На футболке, которая выполнена в традиционном голубом цвете, также присутствует мозаика. Узор отсылает фанатов к одному из районов Манчестера – такой же орнамент можно найти в Нортерн Квортер.

