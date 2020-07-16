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Эндрю Робертсон: На следующей неделе закончится 30-летнее ожидание
Защитник мерсисайдцев прокомментировал поражение от "Арсенала"
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подвел итоги поражения от лондонского "Арсенала" в матче 36-го тура АПЛ.
"Вчерашний результат разочаровывает. Такое случается в футболе, и мы извлечем уроки из этого. Но на следующей неделе закончится 30-летнее ожидание!! ????????????" – написал Робертсон в своем твиттере.
22 июля состоится награждение "красных" - "Ливерпуль" получит кубок чемпиона Англии после игры с "Челси".
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