Эндрю Робертсон: На следующей неделе закончится 30-летнее ожидание

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подвел итоги поражения от лондонского "Арсенала" в матче 36-го тура АПЛ.

"Вчерашний результат разочаровывает. Такое случается в футболе, и мы извлечем уроки из этого. Но на следующей неделе закончится 30-летнее ожидание!! ????????????" – написал Робертсон в своем твиттере.