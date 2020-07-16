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Эндрю Робертсон: На следующей неделе закончится 30-летнее ожидание

Англия
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Защитник мерсисайдцев прокомментировал поражение от "Арсенала"

Эндрю Робертсон: На следующей неделе закончится 30-летнее ожидание
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Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон подвел итоги поражения от лондонского "Арсенала" в матче 36-го тура АПЛ.

"Вчерашний результат разочаровывает. Такое случается в футболе, и мы извлечем уроки из этого. Но на следующей неделе закончится 30-летнее ожидание!! ????????????" – написал Робертсон в своем твиттере.

22 июля состоится награждение "красных" - "Ливерпуль" получит кубок чемпиона Англии после игры с "Челси".

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Ливерпуль Эндрю Робертсон
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