Алиссон: Рекорд Ман Сити не был целью Ливерпуля, если честно

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон прокомментировал поражение от лондонского "Арсенала" в матче 36-го тура АПЛ.

"Рекорд по количеству очков не был нашей целью, если честно. Но ты начинаешь думать: "Мы можем побить рекорд", и это хорошо, но если тебе не удается это, то все в порядке. Самое важное – это наши цели. Мы играли, чтобы стать чемпионами. Это было нашей главной целью, и мы реализовали ее. Маленькие детали, с которыми мы испытываем проблемы сейчас, не могут омрачить сияние, которое мы обрели, став чемпионами.

Мы люди. Мы делали восхитительные вещи на поле на протяжении двух последних лет. Мы остаемся людьми. У нас есть такие же чувства и эмоции, как у обычных людей. Мы обычные люди. Мы обычные люди, которые занимаются спортом на высоком уровне. Когда ты не на 100% вовлечен в это и играешь против сильного соперника, а они играют на максимуме, то тебя наказывают. Мы должны извлечь из этого лучшее. Мы должны учиться на своих ошибках и продолжать двигаться, продолжать играть и показывать свой максимум.

Мы должны вновь найти наш стиль игры. Мы хорошо начали, но закончили так себе. После забитого мяча мы немного бросили играть, перестали делать рывки. Мы допускали ошибки, которые обычно умеем предотвращать, но мы не сделали это, и нас наказали. Мы расстроены поражением, но мы все равно чемпионы и хорошо себя чувствуем", – рассказал Алиссон.