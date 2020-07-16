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Англия проведет товарищеский матч на Уэмбли в октябре

Англия
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Против принципиального соперника

Англия проведет товарищеский матч на Уэмбли в октябре
UA-Футбол
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Англия объявила о проведении товарищеского матча в октябре. Встреча пройдет в рамках подготовки к играм Лиги Наций, которые пройдут позже.

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Команда Саутгейта сыграет восьмого октября против сборной Уэльса. Место встречи - стадион "Уэмбли". В последний раз принципиальные соперники играли на Евро-2016 и англичане одержали победу 2:1.

Символично, что эти команде примут участие на Евро-2020, который пройдет летом 2021-го.

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В статье: Англия Уэльс Райан Гиггз Гарет Саутгейт
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