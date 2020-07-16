Англия
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Англия проведет товарищеский матч на Уэмбли в октябре
Против принципиального соперника
Англия объявила о проведении товарищеского матча в октябре. Встреча пройдет в рамках подготовки к играм Лиги Наций, которые пройдут позже.
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Команда Саутгейта сыграет восьмого октября против сборной Уэльса. Место встречи - стадион "Уэмбли". В последний раз принципиальные соперники играли на Евро-2016 и англичане одержали победу 2:1.
Our first home game of 2020!— England (@England) July 16, 2020
See you in October, @Cymru ????
Символично, что эти команде примут участие на Евро-2020, который пройдет летом 2021-го.
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