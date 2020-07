Англия проведет товарищеский матч на Уэмбли в октябре

Англия объявила о проведении товарищеского матча в октябре. Встреча пройдет в рамках подготовки к играм Лиги Наций, которые пройдут позже.

Команда Саутгейта сыграет восьмого октября против сборной Уэльса. Место встречи - стадион "Уэмбли". В последний раз принципиальные соперники играли на Евро-2016 и англичане одержали победу 2:1.

Our first home game of 2020!



See you in October, @Cymru ????