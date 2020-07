МЮ готов заплатить за Санчо 120 миллионов, но лишь при одном условии

"Манчестер Юнайтед" не упускает из виду Джейдона Санчо. Исходя из последней информации, они уже готовят за вингера кругленькую сумму.

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальке, "дьяволы" заплатят за Санчо 120 миллионов евро. Однако для этого, клуб должен будет обеспечить себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

Команда Сульшера - претендент на место в топ-4 АПЛ. Даже если будет провал в чемпионате, то они могут попасть в главный турнир благодаря победе в ЛЕ.

