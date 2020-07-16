  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ готов заплатить за Санчо 120 миллионов, но лишь при одном условии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ готов заплатить за Санчо 120 миллионов, но лишь при одном условии

Англия
(1 голосов)

Попадание в главный турнир

МЮ готов заплатить за Санчо 120 миллионов, но лишь при одном условии
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не упускает из виду Джейдона Санчо. Исходя из последней информации, они уже готовят за вингера кругленькую сумму.

Читайте такжеЙорк: МЮ необходимо подписать Санчо, чтобы конкурировать с лучшими клубами АПЛ

Как сообщает немецкий журналист Кристиан Фальке, "дьяволы" заплатят за Санчо 120 миллионов евро. Однако для этого, клуб должен будет обеспечить себе место в Лиге Чемпионов на следующий сезон.

Команда Сульшера - претендент на место в топ-4 АПЛ. Даже если будет провал в чемпионате, то они могут попасть в главный турнир благодаря победе в ЛЕ.

На счету Джейдона Санчо в этом сезоне 44 матча, 20 голов и 20 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...