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Анчелотти требует от основного вратаря более качественной игры
"Ириски" слишком много пропускают
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что основной вратарь команды, Джордан Пикфорд, может играть гораздо надежнее.
"Он не показывает своего уровня. Я говорил с ним вчера на эту тему. Джордан согласился, что может играть более качественно. Он должен быть сосредоточен на своей игре и продолжать прогрессировать каждый день", - заявил Анчелотти.
Отметим, что "Эвертон" не может одержать победу уже три игры подряд.
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