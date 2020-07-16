Анчелотти требует от основного вратаря более качественной игры

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что основной вратарь команды, Джордан Пикфорд, может играть гораздо надежнее.

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"Он не показывает своего уровня. Я говорил с ним вчера на эту тему. Джордан согласился, что может играть более качественно. Он должен быть сосредоточен на своей игре и продолжать прогрессировать каждый день", - заявил Анчелотти.

Отметим, что "Эвертон" не может одержать победу уже три игры подряд.