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Анчелотти требует от основного вратаря более качественной игры

Англия
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"Ириски" слишком много пропускают

Анчелотти требует от основного вратаря более качественной игры
UA-Футбол
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Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти уверен, что основной вратарь команды, Джордан Пикфорд, может играть гораздо надежнее.

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"Он не показывает своего уровня. Я говорил с ним вчера на эту тему. Джордан согласился, что может играть более качественно. Он должен быть сосредоточен на своей игре и продолжать прогрессировать каждый день", - заявил Анчелотти.

Отметим, что "Эвертон" не может одержать победу уже три игры подряд.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Джордан Пикфорд
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