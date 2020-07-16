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Арсенал ведет переговоры с 21-летним французским защитником

Англия
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Арсенал ведет переговоры с 21-летним французским защитником
UA-Футбол
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Маланг Сарр не стал продлевать контракт с "Ниццой" и получил в июле статус свободного агента. Три клуба сразу заинтересовались в его переходе.

Как сообщает Goal, в гонке лидирует "Арсенал". Лондонский клуб уже провел переговоры с агентом футболиста, предложив ему долгосрочный контракт.

Сарр - французский защитник, который уже играл за молодежную сборную "трехцветных". В последнем сезоне он отыграл 20 матчей.Также Сарром интересуются "Айнтрахт" и "Интер".

Отметим, что совсем недавно "канониры" полноценно выкупили другого перспективного центрбэка.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ницца Маланг Сарр
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