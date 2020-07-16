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Лидер Тоттенхэма озвучил цели команды на концовку чемпионата

Англия
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Все очень просто

Лидер Тоттенхэма озвучил цели команды на концовку чемпионата
UA-Футбол
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Форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн уверен, что его команде по силам запрыгнуть на еврокубковое место в конце чемпионата.

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"Вчера мы добыли тяжелую победу над "Ньюкаслом". Нам нужно выиграть два матчи, прекрасно понимаем их важность. "Тоттенхэм" хочет попасть в Лигу Европы.

"Арсенал" вчера также победил и продолжает преследовать нас в таблице. Уверен, что нам по силам выполнить задачу. Впереди - очень тяжелая встреча с "Лестером", - заявил Кейн.

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Отметим, что сейчас "шпоры" занимают седьмое место.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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