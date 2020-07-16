АПЛ. Лестер обыгрывает Шеффилд на контратаках, Астон Вилла теряет очки на Гудисон Парк

Ввиду отсутствия Сеюнджу Роджерс был вынужден перестроиться на схему с тремя защитниками и выпустить на поле 36-летнего ветерана Уэса Моргана – 3-4-3 позволила в какой-то степени отзеркалить расстановку "клинков" и атаковать достаточно широко. Не самая сложная задумка тренера "Лестера" сработала на 100%.

Хендерсон справился с ударом Варди, также Дин потянул сложные выстрелы Айосе и Тилеманса, но на 29-й минуте голкипер "Шеффилд Юнайтед" был вынужден капитулировать. Перес отлично пробил в левый нижний угол и открыл счет в матче (1:0). Замены Уайлдера в перерыве не повлияли на общий сценарий поединка – команда Роджерса прекрасно пружинила в атаку благодаря забросам в сторону Варди.

Джейми мог забивать сам, но угодил в штангу, затем англичанин пытался ассистировать Барнсу – Харви момент запорол, хотя мог катить мяч дальше на свободного партнера. Тем не менее, Варди все-таки смог помочь одноклубнику забить – вышедший на замену Грей получил снаряд от щедрого лидера "лисов" и переиграл Хендерсона (2:0). "Клинки" были повержены тактически – "Лестер" демонстрирует, что не намерен так легко сдаваться в погоне за четвертым местом.

"Лестер" – "Шеффилд Юнайтед" 2:0, АПЛ, 36-й тур.

Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Голы: Перес (29), Грэй (79)

"Лестер": Шмейхель – Беннетт, Морган, Эванс – Джастин, Ндиди, Тилеманс, Томас – Перес (Чаудри, 71), Варди, Барнс (Грэй, 76)

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон – О'Коннелл, Иган, Башем (Шарп, 59) – Стивенс, Осборн (Флек, 46), Норвуд, Берге (Ландстрем, 46), Болдок – Макголдрик (Муссе, 46), Макберни

Предупреждения: Эванс (75) – Иган (80), Флек (90+3)

Defeat for the Blades. pic.twitter.com/4fAfUME2Qs — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 16, 2020

У "Астон Виллы" практически нет шансов спастись от вылета в Чемпионшип – на "Гудисон Парк" команда Дина Смита максимально выложилась против немотивированного "Эвертона", но увезти победу из Ливерпуля не смогла. В силу своих возможностей гости старались контролировать ход встречи в первом тайме, а хозяева не наказывали соперника за ошибки в обороне. Во второй половине матча "ириски" выровняли контроль мяча, но все равно пропустили первыми – Конса хорошо сориентировался после передачи в штрафную площадку и обманул Пикфорда (0:1). Под конец встречи "Эвертон" сумел сравнять счет усилиями Тео Уолкотта (1:1). Аутсайдер не смог, середняк не сильно хотел – как итог, закономерная ничья.

"Эвертон" – "Астон Вилла" 1:1, АПЛ, 36-й тур.

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Голы: Уолкотт (88) – Конса (72)

"Эвертон": Пикфорд – Коулман, Кин, Холгейт (Брентуэйт, 16), Динь – Ивоби (Уолкотт, 62), Дэвис (Сигурдссон, 74), Гомеш, Бернард (Гордон, 63) – Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 73)

"Астон Вилла": Пепе Рейна – Таргетт, Мингс, Конса, Аль-Мухаммади – Хурихэйн, Луис, Макгинн – Грилиш, Саматта (Дэвис, 64), Трезеге (Эль-Гази, 64)

Предупреждения: Динь (56), Ришарлисон (61) – Аль-Мухаммади (70)