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Дольше, чем планировалась: Арсенал теряет форварда до конца года

Англия
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Бразилец был близок к основе

Дольше, чем планировалась: Арсенал теряет форварда до конца года
UA-Футбол
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Габриэль Мартинелли уже не сыграет в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

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У бразильца несколько недель назад было обнаружено повреждение колена. Сегодня он перенес операцию, после которой стали известны сроки восстановление. Форвард не сыграет до конца этого 2020-го и вернется только после после Нового года.

В текущем сезоне Мартинелли забил десять голов в 26-ти матчах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Габриель Мартинелли
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