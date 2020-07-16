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Дольше, чем планировалась: Арсенал теряет форварда до конца года
Бразилец был близок к основе
Габриэль Мартинелли уже не сыграет в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".
У бразильца несколько недель назад было обнаружено повреждение колена. Сегодня он перенес операцию, после которой стали известны сроки восстановление. Форвард не сыграет до конца этого 2020-го и вернется только после после Нового года.
???? Fresh news on Gabi and @PabloMV5!— Arsenal (@Arsenal) July 16, 2020
В текущем сезоне Мартинелли забил десять голов в 26-ти матчах.
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