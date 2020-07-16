Дольше, чем планировалась: Арсенал теряет форварда до конца года

Габриэль Мартинелли уже не сыграет в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба "Арсенала".

У бразильца несколько недель назад было обнаружено повреждение колена. Сегодня он перенес операцию, после которой стали известны сроки восстановление. Форвард не сыграет до конца этого 2020-го и вернется только после после Нового года.

???? Fresh news on Gabi and @PabloMV5! — Arsenal (@Arsenal) July 16, 2020

В текущем сезоне Мартинелли забил десять голов в 26-ти матчах.