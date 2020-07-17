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В погоне за бронзой. Кристал Пэлас - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, Чемпионат Англии, 16 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Кристал Пэлас принимал Манчестер Юнайтед. Команда Сульшера упорно продолжает борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов. За два тура до финиша красные дьяволы пятые, но уступают Лестеру лишь по дополнительным показателям, а от Челси отстают на одно очко. На этот раз одержать победу помогли голы Рашфорда и Марсьяля. Интересно, что оба забили свои 17-е мячи в чемпионате
Английская Премьер-лига. 36-й тур
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Рашфорд 45 + 1, Марсьяль 78