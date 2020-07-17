В погоне за бронзой. Кристал Пэлас - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором Кристал Пэлас принимал Манчестер Юнайтед. Команда Сульшера упорно продолжает борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов. За два тура до финиша красные дьяволы пятые, но уступают Лестеру лишь по дополнительным показателям, а от Челси отстают на одно очко. На этот раз одержать победу помогли голы Рашфорда и Марсьяля. Интересно, что оба забили свои 17-е мячи в чемпионате

Английская Премьер-лига. 36-й тур

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд 45 + 1, Марсьяль 78