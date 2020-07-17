  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер и Ходжсон прокомментировали очень спорный эпизод с Заха и Линделефом в штрафной МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер и Ходжсон прокомментировали очень спорный эпизод с Заха и Линделефом в штрафной МЮ

Англия
(1 голосов)

Оле считает, что все в порядке, а Рой предпочитает не жаловаться

Сульшер и Ходжсон прокомментировали очень спорный эпизод с Заха и Линделефом в штрафной МЮ
Новина українською

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал решение арбитров не назначать пенальти в ворота своей команды в игре 36-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:0). Также мнением про эпизод поделился главный тренер "стекольщиков" Рой Ходжсон. Цитирует специалистов Sky Sports.

Читайте такжеВ погоне за бронзой. Кристал Пэлас - МЮ 0:2. Видео голов и обзор матча

Напомним, в конце первого тайма вингер "орлов" Уилфрид Заха боролся с защитником "дьяволов" Виктором Линделефом в штрафной площадке гостей. Судья Грэм Скотт не стал назначать пенальти в этом эпизоде:

"Все выглядело так, словно Виктор получил мяч, а затем игроки столкнулись. Я думаю, что судейская бригада поступила правильно", – коротко отметил Сульшер.

"Всегда хочется верить, что решения, которые направлены против нас, являются ошибочными, но я уверен, что Оле не увидел проблемы. Я считаю, что жаловаться бессмысленно. Это не пенальти, потому что судья его не назначил, а система VAR не исправила это решение", – сказал Ходжсон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рой Ходжсон Уилфрид Заха Оле Гуннар Сульшер Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Виктор Линделеф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...