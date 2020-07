Сульшер и Ходжсон прокомментировали очень спорный эпизод с Заха и Линделефом в штрафной МЮ

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер прокомментировал решение арбитров не назначать пенальти в ворота своей команды в игре 36-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас" (2:0). Также мнением про эпизод поделился главный тренер "стекольщиков" Рой Ходжсон. Цитирует специалистов Sky Sports.

Напомним, в конце первого тайма вингер "орлов" Уилфрид Заха боролся с защитником "дьяволов" Виктором Линделефом в штрафной площадке гостей. Судья Грэм Скотт не стал назначать пенальти в этом эпизоде:

Still can’t believe there are people who think this was a penalty from Lindelof on Zaha... ???? good tackle! #mufc pic.twitter.com/YJlaFrcuc4