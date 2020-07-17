Жозе Моуриньо: Уровень Тоттенхэма - это ЛЧ. Но сыграть в ЛЕ тоже здорово

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями насчет нынешного уровня "шпор".

"Думаю, у "Тоттенхэма" все было бы лучше, если бы не те проблемы, которые у нас возникали. Ни у одной другой команды такого не было. В самые сложные моменты сезона я говорил о том, чтобы просто выжить и сохранить позицию, при которой мы могли бы побороться за еврокубки.

Тот факт, что с моего прибытия по результатам мы четвертые, без Льориса, Кейна, Сиссоко и Сона, – это хорошее отражение того потенциала, который у нас есть, и той работы, которую мы проделываем.

Минимум, который мы заслуживаем, – финишировать на позиции, которая позволит нам попасть в еврокубки. Но в турнир не нашего уровня. Мы лучше него (речь о Лиге Европы – прим.). Но футбол заключается не в том, чего ты заслуживаешь, а в том, что ты получаешь. Нам нужно выиграть два оставшихся матча.

Довольно забавно говорить игрокам: "Нам нужно две победы, чтобы выйти в Лигу Европы. Я знаю, что Лига Европы – это продолжительный турнир, в котором есть хорошие команды, в том числе и из Лиги чемпионов, что делает ее по-настоящему сложной.

Просто я стараюсь мотивировать парней, потому что наш уровень – Лига чемпионов. Невозможно, чтобы у "Шеффилда", "Вулверхэмптона" или "Арсенала" мотивация была выше. Сыграть в Лиге Европы – это здорово. Можно ротировать состав, это потрясающий опыт для молодежи, которой рановато играть в Лиге чемпионов", – рассказал португалец.