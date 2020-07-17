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Брендан Роджерс: Чилвелл не продается. Все просто

Англия
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Наставник "Лестера" заявил, что защитник не продается

Брендан Роджерс: Чилвелл не продается. Все просто
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал трансферные слухи вокруг левого защитника "лис" Бена Чилвелла.

"Я не переживаю по поводу того, что он может уйти. У нас нет намерения продавать Бена Чилвелла. И у нас нет никакой нужды продавать Бена Чилвелла.

Вам журналистам нужно знать следующее: он не продается. Все просто", – заявил Роджерс.

К 23-летнему англичанину проявляет интерес ряд английских клубов.

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В статье: Брендан Роджерс Лестер Сити Бен Чилвелл
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Источник:
Football Daily
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