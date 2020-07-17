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Брендан Роджерс: Чилвелл не продается. Все просто
Наставник "Лестера" заявил, что защитник не продается
Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал трансферные слухи вокруг левого защитника "лис" Бена Чилвелла.
"Я не переживаю по поводу того, что он может уйти. У нас нет намерения продавать Бена Чилвелла. И у нас нет никакой нужды продавать Бена Чилвелла.
Вам журналистам нужно знать следующее: он не продается. Все просто", – заявил Роджерс.
К 23-летнему англичанину проявляет интерес ряд английских клубов.
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Источник:Football Daily
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