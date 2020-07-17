Брендан Роджерс: Чилвелл не продается. Все просто

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс прокомментировал трансферные слухи вокруг левого защитника "лис" Бена Чилвелла.

"Я не переживаю по поводу того, что он может уйти. У нас нет намерения продавать Бена Чилвелла. И у нас нет никакой нужды продавать Бена Чилвелла.

Вам журналистам нужно знать следующее: он не продается. Все просто", – заявил Роджерс.