Канте не сыграет против МЮ в полуфинале Кубка Англии

В воскресенье, 19-го июля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси" в полуфинале Кубка Англии. Полузащитник "аристократов" Нголо Канте не сыграет в этом поединке.

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии французского хавбека.