Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Канте не сыграет против МЮ в полуфинале Кубка Англии
Лэмпард подтвердил эту информацию
В воскресенье, 19-го июля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси" в полуфинале Кубка Англии. Полузащитник "аристократов" Нголо Канте не сыграет в этом поединке.
Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии французского хавбека.
"С составом все нормально, но Нголо Канте не будет готов к матчу, также есть некоторые сомнения касательно других", – рассказал Лэмпард.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Goal.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...