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Канте не сыграет против МЮ в полуфинале Кубка Англии

Англия
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Лэмпард подтвердил эту информацию

Канте не сыграет против МЮ в полуфинале Кубка Англии
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В воскресенье, 19-го июля "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Челси" в полуфинале Кубка Англии. Полузащитник "аристократов" Нголо Канте не сыграет в этом поединке.

Главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии французского хавбека.

"С составом все нормально, но Нголо Канте не будет готов к матчу, также есть некоторые сомнения касательно других", – рассказал Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Кубок Англии Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Нголо Канте
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Источник:
Goal.com
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