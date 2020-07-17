Артета: Обамеянг всем доволен. Он очень важен для Арсенала

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился мыслями насчет нападающего лондонцев Пьера-Эмерика Обамеянга.

- Вы говорили про беспокойство касательно финансов. Продажа игроков, чтобы кого-то купить - это неизбежность?

- Я не знаю. На данный момент существует слишком много неопределенностей. Разумеется, от коронавируса пострадали все клубы. У нас большие опасения из-за неопределенности, потому что мы не знаем, где мы закончим сезон, насколько будет силен финансовый урон. Нужно доиграть сезон и понять, что мы сможем сделать. Мы работаем с клубом вместе в течение последних месяцев, чтобы разработать несколько вариантов развития и посмотреть, как мы можем минимизировать влияние всех неопределенностей на это.

- Насколько вы положительно настроены относительно будущего своего капитана Пьера-Эмерика Обамеянга? Вы рассчитываете, что он продлит контракт?

- Я всегда был настроен очень позитивно. У меня нет ключа к будущему ни одного из футболистов, но я вижу его реакцию, вижу, как он тренируется и знаю, что он всем доволен, я часто с ним общаюсь. Мы делаем все, что в наших силах. Мы знаем, насколько он важен для команды, - рассказал испанский наставник.